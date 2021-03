Prima persoană din lume vaccinată anti-COVID în programul COVAX

11:20

Peste 81.000 cazuri de infectare și cca. 1.250 de persoane au decedat din cauza COVID-19 pe parcursul unui an de zile în Capitală. Despre aceasta a inforamat edilul municipiului Chișinău, Ion Ceban, transmite emedicina.md. ”Timp de un an am realizat o muncă enormă, mulțumesc întreg personalului medical, profesorilor, educatorilor, asitenților sociali, angajaților Primăriei, care zi […]