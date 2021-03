COVID-19: În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 994 de cazuri noi

18:10

Președintele Maia Sandu susține că, în contextul consecutivelor scumpiri la carburanți din ultima perioadă, se poate constata că acțiunile petroliștilor sunt concertate. În opinia sa, soluția pentru această situație ar fi revenirea la prețurile plafon pentru combustibil. De asemenea, urmează acțiuni imediate a Consiliului Concurenții, prin care să fie aplicată... The post Maia Sandu: Revenirea la prețurile plafon la carburanți este o soluție appeared first on Portal de știri.