„Nu operăm cu ultimatumuri”. Cum comentează Președinția solicitarea lui Dodon privind numirea unui candidat la funcția de premier

14:40

În spitalele municipale în acest an pandemic, au fost triplate numărul de paturi în secțiile de terapie intensivă. Iar investițiile timp de un an de zile au fost enorme. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban în ședința Primăriei Chișinău de astăzi dimineață. „Trebuie să recunoaștem că există o problemă mare de personal, există [...] Articolul Ion Ceban, apel către autoritățile centrale: Cerem mărirea numărului de paturi în spitale. Noi am investit peste 130 de milioane într-un an de zile, pentru a lupta cu pandemia apare prima dată în Telegraph Moldova.