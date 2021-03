Început frumos de primăvară la Nisporeni. Angajații Primăriei orașului au dăruit mărțișoare locuitorilor

10:30

Președintele Maia Sandu spune că venirea vaccinului anti COVID-19 în Republica Moldova este tergiversată de lipsa unui acord cu producătorii de vaccinuri. Potrivit șefului statului reprezentanții Pfizer și Moderna nu ar avea încredere în justiția din Republica Moldova, motiv pentru care ezită să semneze contractele cu țara noastră. Totuși, potrivit...