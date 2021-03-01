VICTORIABANK LANSEAZĂ CAMPANIA “NIMENI NU OPREȘTE PRIMĂVARA”

Infotag, 1 martie 2021 16:00

VICTORIABANK LANSEAZĂ CAMPANIA “NIMENI NU OPREȘTE PRIMĂVARA”

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UNIUNEA EUROPEANĂ VA ALOCA SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE EURO ŢĂRILOR DIN PARTENERIATUL ESTIC, INCLUSIV MOLDOVEI Infotag
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24 februarie 2021
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DECLINUL DEMOGRAFIC DIN TRANSNISTRIA ÎN 2020 A CONSTITUIT APROAPE 20% Infotag
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BAZA PENTRU A PLĂTI DIVIDENDELE VA FI ÎN CONFORMITATE DEPLINĂ CU LEGISLAŢIA: OCTAVIAN ARMAŞU Infotag
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MARŢI ÎN MOLDOVA AU FOST ÎNREGISTRATE MAI MULT DE O MIE DE CAZURI INFECŢII PRIN CORONAVIRUS Infotag
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23 februarie 2021
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PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎL ÎNDEAMNĂ PE AMBASADORUL UE „SĂ RESPECTE SUVERANITATEA ȘI INDEPENDENȚA REPUBLICII MOLDOVA” Infotag
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PREMIERUL INTERIMAR ATRAGE ATENȚIA COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE ASUPRA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN TRANSNISTRIA Infotag
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SONDAJUL VOX POPULI DIN FEBRUARIE ARĂTA SCĂDEREA ÎNCREDERII CETĂȚENILOR ÎN INSTITUȚIILE STATULUI ŞI CELE SOCIALE Infotag
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ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE TREI SAU PATRU PARTIDE AU ŞANSA DE A INTRA ÎN PARLAMENT: SONDAJ BOP Infotag
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SONDAJ: CETĂȚENII PREFERĂ INTEGRAREA MOLDOVEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ MAI MULT DECÂT ÎN UEE Infotag
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22 februarie 2021
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O COMPANIE MOLDOVENEASĂ A SUSPENDAT TRANZACȚIA PRIVIND ACHIZIȚIA UNEI ÎNTREPRINDERI DIN UCRAINA ȘI A INTENTAT PROCES Infotag
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ÎN CONDIȚIILE UNEI PANDEMII CETĂȚENIII SUNT ÎNGRIJORAŢI DE RECESIUNEA DIN ECONOMIE ȘI PIERDEREA LEGĂTURILOR SOCIALE Infotag
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ÎN MOLDOVA AR PUTEA APĂREA UN FOND DE GARANTARE A CREDITELOR Infotag
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19 februarie 2021
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TRANZACȚIILE ON-LINE DEVIN MAI SIGURE, MAI RAPIDE ȘI ÎN MAXIMĂ SIGURANȚĂ CU NOUA VERSIUNE 3D SECURE 2 DE LA VICTORIABANK Infotag
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18 februarie 2021
13:00
AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ESTE ÎNGRIJORAT DE FAPTUL CĂ DEPUTAȚII IMPLICAȚI ÎN FURTUL MILIARDULUI PARTICIPĂ LA CREAREA GUVERNULUI Infotag
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PREŞEDINTELE A ÎNTORS PENTRU REEXAMINARE ÎN PARLAMENT STRATEGIA PRIVIND ASIGURAREA INDEPENDENŢEI ŞI INTEGRITĂŢII SECTORULUI JUSTIŢIEI PENTRU ANII 2021-2024 Infotag
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PREŞEDINTELE MOLDOVEI A REAFIRMAT DECIZIA DE A CĂUTA MODALITĂŢI EXCLUSIV PAŞNICE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN Infotag
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17 februarie 2021
12:30
PREȘEDINTELE A SEMNAT UN DECRET, PRIN CARE A APROBAT SEMNAREA ACORDULUI CU COMISIA EUROPEANĂ DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PANDEMICUL Infotag
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16 februarie 2021
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PREȘEDINTELE ÎN EXERCIŢIU AL OSCE VA VIZITA MOLDOVA PE 17 FEBRUARIE Infotag
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17:00
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ VA EXAMINA PE 23 FEBRUARIE PROBLEMA CONSTITUȚIONALITĂȚII DECRETULUI PREȘEDINTELUI PRIVIND DESEMNARE PRIMULUI MINISTRU Infotag
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UNGARIA OFERĂ BURSE PENTRU STUDII DE MASTERAT ÎN AGRICULTURĂ Infotag
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MAEIE SOLICITĂ DIPLOMAŢILOR STRĂINI ACREDITAŢI ÎN MOLDOVA SĂ SE ABŢINĂ LA PARTICIPAREA ÎN CADRUL EVENIMENTELOR DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ Infotag
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​ PARTIDUL „PLATFORMA DA” INSISTĂ ASUPRA CONVOCĂRII URGENTE A UNEI ȘEDINȚE A CSC PRIVIND CONCESIUNEA AEROPORTULUI Infotag
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STAREA DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ LA 15 APRILIE Infotag
STAREA DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ A FOST PRELUNGITĂ PÂNĂ LA 15 APRILIE
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INVESTIȚIILE ÎN ECONOMIA TRANSNISTRIEI ÎN 2020 AU CONSTITUIT 40 DE MII EURO PE SĂPTĂMÂNĂ Infotag
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