Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj, donație către azilul de bătrâni și invalizi din Cimișlia

10:40

Sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova merge mână în mână cu reformele. Declarații în acest sens au fost făcute de Charles Michel, președintele Consiliului European, care s-a aflat recent într-o vizită de lucru la Chișinău. „Este prima vizită în Republica Moldova - scurtă, dar foarte importantă. Transmit un mesaj clar de sprijin din partea Uniunii Europene în continuarea reformelor și lupta cu corupția. UE este un partener de încredere al Republicii Moldova. Suntem cel mai mare partener comercial pentru exporturile moldovenești. Pe parcursul ultimilor zece ani am oferit peste un miliard de euro sub formă de granturi și peste o mie de proiecte au fost implementate în toată țara. Am reiterat solidaritatea UE de a ajuta Moldova să lupte cu criza COVID și să facă față impactului social-economic al acesteia. Acum suntem concentrați pe accelerarea vaccinării. (...) Sprijinul nostru merge mână în mână cu reformele”, a menționat Charles Michel, după întrevederea cu președintele R. Moldova. Președintele Consiliului European a remarcat că că are încredere în proiectul șefului statului Maia Sandu de a restabili relațiile cu Uniunea Europeană. „Agenda foarte ambițioasă a președintei este direcția corectă, pentru consolidarea relației cu UE. (...) Sprijinul nostru este legat de supremația legii și standardele democratice. Eforturile dumneavoastră de a avansa pe investigarea fraudei bancare și lupta cu corupția sunt cruciale pentru a consolida națiunea”, a mai punctat oficialul european. Totodată, Charles Michel a mai precizat că sprijină organizarea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova. La rândul său, președintele Maia Sandu a declarat că Republica Moldova contează pe sprijinul Uniunii Europene în implementarea proiectelor de investiție și în depășirea crizei pandemice. „Vă asigur, dle președinte, că schimbările pornite în societate și în clasa politică sunt inevitabile și ireversibile. Pentru că aceste schimbări sunt susţinute de către toţi cetăţenii Republicii Moldova. Pentru a ne mișca mai repede, reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei au nevoie de sprijin parlamentar. Cu cât mai rapid vom organiza alegeri parlamentare anticipate și vom confirma un guvern cu sprijin parlamentar deplin, cu atât mai bine pentru cetățeni", a subliniat Maia Sandu. La finalul întâlnirii, șeful statului i-a oferit președintelui Consiliului European un mărțișor, simbol tradițional românesc al înnoirii și speranței. Amintim că, Charles Michel, președintele Consiliului European, întreprinde vizite de lucru în perioada 28 februarie – 3 martie, în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Prima destinație a înaltului oficial european a fost Republica Moldova, acolo unde, duminică, 28 februarie, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. Articolul Președintele Consiliului European, la Chișinău: „Sprijinul nostru merge mână în mână cu reformele” apare prima dată în InfoPrut.