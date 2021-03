Declarație: Politica se face doar în baza Constituției, nu vă place – schimbați-o, e simplu

12:10

Interviu cu Primarul general al municipiului Chişinău, Ion Ceban, pentru „Almanah Politic-2020” Anul 2020 a fost primul an deplin al Dvs. în fruntea capitalei. Cum a fost acest an? Anul 2020 a fost unul cu noi începuturi și realizări pentru municipalitate. În pofida crizei pandemice, care a necesitat multă implicare și responsabilitate, am reușit să […]