Президент о лауреатах «Человека года»: Все они – Герои нашего времени
Новости Приднестровья, 28 februarie 2021 21:10
Награды вручили 27 приднестровцам, внёсшим значительный вклад в развитие Приднестровья
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21:10
Награды вручили 27 приднестровцам, внёсшим значительный вклад в развитие Приднестровья
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Награда присуждена бывшему гендиректору ООО «Хайтек» посмертно
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Эту вакцину разработал московский центр имени Гамалеи. По прогнозу разработчиков, иммунитет от «Спутника Лайт» — четыре-пять месяцев
Ieri
14:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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10:50
С 8 по 28 марта школьники перейдут на дистанционное обучение, будет ограничена работа ресторанов, также запрещено собираться группами более 6 человек
23 februarie 2021
15:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
11:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
22 februarie 2021
16:10
С начала февраля Президент ПМР Вадим Красносельский с инспекцией объездил все города и районы республики. Глава государства проверил, как выполнена реконструкция соцобъектов, а также оценил ход ремонтных работ, которые ещё ведутся в населённых пунктах по программе Фонда капвложений. Фото пресс-службы Президента ПМР Тэги в соцсети 2: Президент Фонд капвложений Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
10:40
На протяжении 20 лет он возглавлял Молдавский металлургический завод
20 februarie 2021
19:50
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 februarie 2021
16:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
16 februarie 2021
10:10
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 жителей республики
8 februarie 2021
13:00
По случаю годовщины образования некоторые сотрудники Судебного департамента отмечены госнаградами
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На помощь школьнице бросился молодой мужчина, который оказался неподалеку
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За минувшие сутки коронавирус выявили у 60 жителей республики
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