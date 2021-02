Un medic chirurg din Cahul a decedat astăzi în urma infectării cu noul tip de coronavirus

15:00

„Mi-au furat barca niște persoane necunoscute și au folosit-o în scopuri ilegale” este declarația unui conațional, pe care există bănuială rezonabilă de încălcare a regimului zonei de frontieră cu scop de pescuit ilicit. Acum 10 zile, aflată în misiune de verificare și control a frontierei de stat, echipa mobilă a Direcției regionale SUD a surprins […] The post Un conațional, identificat și amendat pentru încălcarea regimului zonei de frontieră de DR Sud /VIDEO appeared first on www.ziuadeazi.md.