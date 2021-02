Igor Dodon, de ziua de naștere a fostului premier: Cred în continuare că Guvernul condus de Chicu a acționat în mod responsabil și competent

19:45

După ce ieri a inspectat parcul „Valea Trandafirilor”, astăzi de dimineață primarul general Ion Ceban a inspectat sectorul Ciocana.Acesta a discutat despre noile proiecte care urmează a fi realizate începând cu această primăvară. „Este vorba de reabilitarea infrastructurii pe strada Sadoveanu în apropierea parcului-pădure. Pe alocuri va fi complicat deoarece, porțiuni de trotuare au fost privatizate unde au apărut diverse construcții și clădiri. Am solicitat ca gardurile și gheretele abandonate să fie evacuate, iar acele „vulcanizații” care ocupă trotuarele publice să fie strămutate la periferii. La fel, am trecut pe la subterana din str. A. Russo care se află în reparație, am solicitat să se intervină cu anumite modificări”, spune Ceban. Edilul a precizat că va merge în fiecare sector și va alege singur porțiunile pe care le va vizita, iar despre venirea sa în teren va anunța responsabilii cu puțin timp înainte.