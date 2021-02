597 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 ore

17:10

La data de 17 februarie 2021, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP) a beneficiat de o donaţie acordată de către compania „Dita-Estfarm SRL” sub formă de seringi, în cantitate de 50400 de unități. Lotul de seringi este binevenit în contextul în care țara noastră se pregătește de campania de vaccinare anti-COVID-19. Seringile donate au volumul... The post Donaţie pentru Depozitul Național de Vaccinuri appeared first on Stop COVID-19.