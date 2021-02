Încă 597 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate în Moldova

16:45

Mulți oameni știu că țara noastră se face faimoasă datorită conacelor vechi. Am dori foarte mult ca aceste conace să fie restaurate și să arate cumsecade. Poate dacă am vorbi mai des despre asta și am vizita regulat aceste locuri, atunci am putea contribui la soluționarea acestei probleme. Articolul 16 conace din Moldova care merită vizitate atunci când faceți escapade în interiorul țării apare prima dată în #diez.