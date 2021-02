foto | Proteste în Spania după arestarea unui rapper. Barcelona, sub asediu pentru a 11-a zi: Jafuri și incendieri

16:50

Cei doi câini ai cântăreţei Lady Gaga furaţi miercuri la Los Angeles şi pentru care diva pop a oferit o recompensă de 500.000 de dolari au fost recuperaţi de către poliţie, informează dpa şi AFP, scrie Agerpres. Anunțul a fost făcut pe pagina de Twitter a Poliției. Both of Lady Gaga's dogs have been turned …