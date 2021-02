AȘM: Audieri publice ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic

11:30

Primăria Chișinău a lansat proiectul „MOVE IT like Lublin – A Chisinau public transport sustainable development initiative", care are un post vacant la funcția de „Manager". În acest sens, a fost lansat un concurs pentru a selecta candidatura potrivită. Salariul pentru acest jos este de 3 000 de euro lunar (64 000 de lei) sau 36 000 de euro anual (768 000 de lei).