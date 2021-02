Părinții cer autorităților să nu închidă școlile: În timp ce bisericile, barurile, piețele activează, învățământul e online

12:40

CEC: Un eventual scrutin parlamentar anticipat ne-ar costa 120 de milioane de lei Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, spune că instituția deja a făcut un calcul estimativ al unui eventual scrutin parlamentar anticipat. Șeful CEC spune că, dacă Parlamentul va decide organizarea alegerilor în acest an, pentru buna lor desfășurare ar fi necesare 120 de milioane de lei. În plus, Cimil spune că autoritatea electorală centrală a țării este pregătită de organizarea votului pentru di...