Primele vaccinuri oferite de România vor merge către circa 10.000 de medici și alți angajați din sănătate

14:50

Primăria Chișinău a lansat proiectul MOVE IT like Lublin – A Chisinau public transport sustainable development initiative, care are un post vacant la funcția de „Manager”. În acest sens, a ... Post-ul Primăria Chișinău anunță concurs pentru un post de muncă cu salariul de 3.000 de euro lunar apare prima dată în Unica.md.