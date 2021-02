5 rețete virale de pe TikTok pe care Moldova.org le-a încercat pentru tine

15:30

Bine. Să presupunem că ai emigrat din Moldova și ești un cititor. Nu avid și nici un mediocru, doar un cititor din categoria „o carte pe lună". Și îți place să citești în format print, să simți mirosul de cerneală, să atingi hârtia, să îți faci notițe – cu creionul sau cu highlighterul galben, să […]