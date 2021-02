Moscova: mii de oameni marchează șase ani de la asasinarea lui Boris Nemtsov

Mii de oameni au comemorat în centrul Moscovei șase ani de la asasinarea lui Boris Nemtov, unul din liderii opoziției. S-au depus flori pe podul din apropierea Kremlinului unde Nemstov a fost împușcat pe 27 februarie 2015.Printre participanți s-au numărat mai mulți ambasadori occidentali, între care ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii. Până acum, ziua asasinatului era marcată cu un marș prin centrul Moscovei la care s-a renunțat din cauza restricțiile impuse recent, în contextul măsurilor sanitare luate pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus.„Venim aici an de an, ca să arătăm autorităților că nu am uitat și nu vom uita” a declarant fostul premier Mihail Kasianov agenției AFP.Tot sâmbătă, Fundația Nemtsov pentru Libertate i-a decernat premiul său anual lui Alexei Navalnîi, alt opozant care acum ispășește o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare și a cerut eliberarea imediată a acestuia.Arestarea lui Navalnîi în ianuarie și după aceea condamnarea sa la închisoare a provocat proteste masive – cele mai răspândite geografic în Rusia din ultimele decenii. Peste 10 mii de persoane au fost reținute iar aliații lui Navalnîi au sistat temporar protestele de stradă până la primăvară.

