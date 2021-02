Chistul glandelor Bartholin: afecțiune ginecologică care îți poate da bătăi de cap

16:50

Unul dintre cele mai frecvente mituri zice că atunci când nimerești sub gheață poți deceda din cauza hipotermiei în 5-10 minute. De fapt, această perioadă variază în funcție de acțiunile pe care le vei întreprinde și cât de mult vei panica. Află în continuare ce se întâmplă mai exact atunci când gheața se sparge și nimerești în apa rece, dar și cum să acționezi pentru a-ți salva viața. Combaterea mitului Este puțin probabil să decedezi în 5-10 minute din cauza hipotermiei dacă nimerești în apa rece cu temperatura de 0 grade. Cu toate acestea, poți dispare sub gheață în cazul în care nimerești accidental, din nenorocire, în apa rece. Iată ce se poate întâmpla de fapt: 1. Răspunsul la șocul termic. Tocmai ai spart gheața și acum respiri panicat, aspirând cu o probabilitate foarte mare și apă. Este un reflex autonom – organismul încearcă să inspire cât mai mult aer înainte de a se cufunda, dar în schimb aspiră apă. De fapt, aceasta este cauza principală a înecului în apele foarte reci. Adițional șocului termic există și fenomenul hiperventilării. Adică odată ce ai nimerit în apa foarte rece vei începe să respiri mult mai profund și mai frecvent. Deși acest răspuns fiziologic va scadea ulterior, panica îl poate continua. Hiperventilația prelungită poate provoca leșinul, iată de ce este important în asemenea cazuri să te concentrezi asupra respirației. Dacă știi că vei merge într-o zonă în care vei contacta cu gheața și există riscul să cazi sub gheață, ia cu tine neapărat o vestă pentru salvare. 2. Stopul cardiac. Căderea în apa rece poate provoca infarctul miocardic din cauza vasoconstricției (îngustării vaselor sanguine) bruște. Acesta este răspunsul arterelor la frig. Drept rezultat, inima trebuie să depună mai mult efort pentru a pompa sângele în tot corpul în asemenea condiții. În cazul persoanelor care suferă de boli de inimă o asemenea situație ar putea induce un stop cardiac. Ce poți face: - Dacă ai de ales, cufundă-te treptat în apa rece pentru a minimiza șocul termic; - Dacă știi riscurile, poartă haine care îți vor asigura o protecție termică și vor minimiza șocul termic. Este vorba despre hainele speciale, alcătuite din câteva straturi izolante, rezistente la apă. 3. Incapacitatea provocată de frig. Aceasta se produce în 5-10 minute după cufundare. După ce supraviețuiești primei hiperventilații, va avea loc constricția vaselor de la membre, deoarece în așa fel corpul va încerca să păstreze căldura. Acest răspuns este dictat și de faptul că organele centrale vitale trebuie să fie păstrate la temperatură constantă. Însă, când acest lucru se întâmplă, mușchii și fibrele nervoase nu lucrează cum se cuvine, iar tu începi să pierzi coordonarea mâinilor și a picioarelor. Eventual, nu mai ești capabil să înoți. Astfel, în cazul în care nu porți un dispozitiv de flotație, căile aeriene și capul vor luneca sub apă. Treptat orice acțiune de auto-salvare va deveni mai dificilă, iar apoi imposibilă. 4. Hipotermia. Nu, încă nu este finalul. Dacă vei reuși să te agăți de gheață și să te menții pe linia de plutire, mai ai suficient timp pentru a supraviețui. Deși există un șir de mituri la acest capitol, hipotermia se instalează în funcție de temperatura apei și masa corporală a adultului. Cu toate acestea, de obicei, pentru a ajunge la o hipotermie ușoară este nevoie de minim 30 de minute de aflare în apa rece. Primul ajutor în caz de hipotermie sau degerături. Stadiul hipotermiei Temperatura corpului Durata aflării în apă (minute) Caracteristici Ușoară 35 ˚C >30 min Tremur Medie 32 ˚C 30-120 min Inconștiență, înec Severă 28 ˚C 90-180 min Răcire până la stop cardiac Sperăm că aceste cunoștințe te vor ajuta să nu intri în panică în cazul în care nimerești sub gheață, în apa rece. Acum, odată ce cunoști că hipotermia nu se instalează prea rapid, ai timp pentru a întreprinde un șir de decizii care îți pot salva viața. Pe parcursul primei ore vei tremura și te vei răci treptat. Așadar, ai timp pentru a cugeta asupra acțiunilor tale și a nu panica. Cu toate acestea, dacă situația nu se rezolvă, îți vei pierde cunoștința. Încearcă să îți păstrezi contactul cu gheața sau alt obiect care te va ajuta să nu te scufunzi în apă, chiar dacă brațele sau hainele tale s-au lipit de suprafața gheții. Dacă nu te vei panica, va exista posibilitatea să rămâi cu capul deasupra apei, lipit de gheață chiar dacă îți vei pierde cunoștința. Astfel, vei avea câteva ore pentru a fi salvat, deoarece după aceasta vei îngheța eventual „până la deces”. Sumarul Astfel, specialiștii sumează ceea ce se întâmplă odată ce nimerești sub gheață în modul următor: 1 minut pentru a-ți controla respirația; 10 minute de mișcare semnificativă; 1 oră până îți pierzi cunoștința; 2 ore pentru a fi găsit și salvat Măsuri de prim ajutor Crucea Roșie din Canada recomandă întreprinderea următoarelor acțiuni în cazul în care cazi sub gheață: - Strigă după ajutor; - Nu încerca să urci la suprafață în același loc în care ai căzut deoarece gheața este deosebit de subțire acolo; - Utilizează aerul rămas în haine pentru a ajunge într-o poziție plutitoare, pe burtă; - Încearcă să ajungi pe gheața spartă înainte, pe burtă, fără a împinge în jos; - Odată ce ai reușit să ajungi din nou pe gheață târăște-te înainte din zona deschisă mișcând mâinile și brațele în lături. Nu te ridica în picioare! - Privește la mal și asigură-te că te miști în direcția necesară. În cazul în care cineva cade sub gheață, iar tu ești de unul singur la mal, iată ce poți face: - Nu te aventura să pășești pe gheață, te poți prăbuși sub ea. În schimb, strigă după ajutor; - Încearcă să ajungi de la mal cu o bârnă sau orice altceva asemănător ei la persoana din apă. Culcă-te pe burtă și întinde-i-o; - Dacă trebuie să ieși pe gheață, poartă o vestă pentru salvare și ia o bârnă pentru a testa gheața din fața ta. Întinde bârna sau propteaua persoanei din apă și îndeamn-o să o apuce și să iasă astfel la suprafață; - Atunci când ajungi la gaura din gheață, culcă-te pe abdomen pentru a distribui egal greutatea și evită să te apropii prea mult de marginile subțiri; - Rămâi jos, extinde sau aruncă dispozitivul de salvare; - Roagă persoana să dea din picioare în timp ce o scoți la mal; - Ajută persoana să iasă la mal acolo unde gheața este suficient de groasă. Sună după ajutor. Odată ce ai scos persoana din apă, asigură-te că îi scoți hainele ude și le schimbi rapid pe unele uscate pentru a evita supra-răcirea corpului. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: înec cădere sub gheață primul ajutor Sursa foto: publika.md Sursa: fortunebay.org, redcross.ca