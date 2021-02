Consilierii municipali Cahul așteaptă cetățenii în audiență. PROGRAM

15:30

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană, în valoare de 15 milioane de euro, privind „Contractul de Reziliență Covid-19 pentru Republica Moldova”, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul de presă al Președinției. Șeful statului a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul continuu acordat Republicii Moldova și […] The post Președintele Maia Sandu a semnat Acordul de asistență financiară de 15 milioane de euro din partea UE appeared first on www.ziuadeazi.md.