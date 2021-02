Creșterea prețurilor la carburanți este o acțiune concertată a petroliștilor, susține șeful statului

14:30

În săptămâna 15-19 februarie 2021, Inspectoratul de Integritate al ANI a constatat încălcarea regimului juridic al averii de către un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Numele acestuia va deveni public în următoarea perioadă după publicarea actului de constatare. Un adjunct al Procurorului șef din Procuratura Ștefan Vodă, un ex-șef IGP și directorul unei întreprinderi municipale s-au ales […]