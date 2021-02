Cartea zilei: Patria, de Fernando Aramburu

Fernando Aramburu s-a născut în San Sebastián, Spania, în 1959. A absolvit filologia spaniolă, ca mai apoi să fie lector de limbă spaniolă în Germania începând cu anul 1985. Romanul său din 2006, Fuegos con limón, a descris experiențele sale din tinerețe în Grupul CLOC de Arte e Desarte, un grup suprarealist, care a publicat […] The post Cartea zilei: Patria, de Fernando Aramburu appeared first on Eucitesc - Cotidian Literar Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Eucitesc