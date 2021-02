Ucraina vrea Crimeea înapoi. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat un summit pentru recuperarea peninsulei

17:40

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au venit cu o inițiativă legislativă care prevede realizarea unui audit extern al Consiliului Concurenței. Potrivit lor, scopul acestui audit este să evalueze prestația acestei instituții în ultimi ani și să deschidă calea către schimbarea conducerii. Parlamentarii susțin că „această instituție-cheie pentru economia Republicii Moldova,... The post PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței appeared first on Portal de știri.