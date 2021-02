DECLARAȚIE PUBLICĂ: Atacurile la adresa Ambasadorului UE Peter Michalko sunt o diversiune!

23:50

Aprovizionarea cu apă a municipiului Hîncești este problematică. Jumătate de oraș încă are apă tehnică în robinete (cunoscută și sub numele de apă sulfuroasă). Cealaltă jumătate de oraș este aprovizionată cu apă pompată din apele subterane ale satului Fîrlădeni, aflat la 8 km de oraș.Nadejda Caraman locuiește în partea orașului care are la robinet doar apă tehnică. Apa potabilă o aduce de la fântână, când își vizitează părinții. „De două ori pe lună mergem la părinți, în Cimișlia, și de acolo aducem apă pentru băut și gătit, câte 30 de butelii de 6 litri de fiecare dată”, povestește femeia. „Noi suntem mai norocoși. Locuim în partea orașului conectată la rețeaua din Fîrlădeni și avem apă bună la robinet. Nu mai trebuie să cărăm de la fântână, cum făceam înainte”, spune Gheorghe Lupei, locuitor al orașului Hîncești.Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești, recunoaște că problema apei este una foarte actuală în localitate: „Acum 15 ani situația apei și a canalizării în oraș era și mai problematică. Oamenii aveau apă la robinet doar de două ori pe săptămână, câte o oră. După construcția apeductului, situația s-a îmbunătățit, însă mai avem nevoie de încă 7 fântâni arteziene pentru a aproviziona și restul…