Comisia UE vrea să pună capăt diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați

Autoritatea penitenciară rusă a confirmat că liderul politic al opoziției, Aleksei Navalnîi, a fost mutat de la închisoarea din Moscova, unde se afla de la mijlocul lunii ianuarie, la o altă închisoare, dar nu a fost anunțat unde anume. Aleksandr Kalașnikov, șeful Serviciului Federal al Penitenciarelor (FSIN), a declarat numai că" a fost transferat acolo unde ar trebui să se afle sub hotărârea judecătoreasc㔄Garantez că nu există nici o amenințare la adresa sănătății sale, darămite viața sa", a adăugat el.Confirmarea vine la o zi după ce avocatul lui Navalnîi, Vadim Kobzev, a scris într-un mesaj twitter că s-a dus la centrul de detenție unde era deținut Navalnîi, în vârstă de 44 de ani, doar pentru a descoperi că a fost dus într-o zonă de detenție nedezvăluită. Pe 2 februarie, un tribunal de la Moscova a schimbat o pedeapsă cu suspendare de 3 ani și jumătate care a fost pronunțată lui Navalnîi în 2014 într-o pedeapsă reală după ce a decis că activistul anticorupție, a încălcat termenii hotărârii judecătorești anterioare deși se afla in Germania, unde a fost tratat după otrăvirea cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok. El l-a acuzat de președintele rus Vladimir Putin de implicare in tentativa sa de asasinat , iar organizația de investigații Bellingcat a demonstrat legăturile între otrăvirea lui Navalnîi și de o echipă de agenți ai serviciului federal de securitate rus. Guvernul rus a negat implicarea în otrăvire și a refuzat să deschidă o anchetă penală asupra incidentului.Navalnîi și susținătorii săi susțin că dosarele penale depuse împotriva sa, atentativa de asasinat prin otrăvire și alte incidente de hărțuire sunt motivate politic și sunt represiuni față de criticile și investigațiile sale asupra membrilor elitei politice din Rusia.Arestarea și condamnarea lui Navalnîi au declanșat un val de proteste naționale la care autoritățile au răspuns prin forță, reținând peste 10.000 de persoane în zeci de orașe și deschizând împotriva lor dosare administrative și penale .Uniunea Europeană este în curs de examinare a unor noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza cazului Navalnîi și a criticat Moscova pentru că a ignorat o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului prin care s-a dispus eliberarea imediată a liderului opoziției ruse. Astăzi, Organizația Națiunilor Unite a declarat, că anchetatorii săi în domeniul drepturilor omului își vor publica la 1 martie, la Geneva concluziile unei anchete în cazul Navalnîi.