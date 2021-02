COVID-19 Nisporeni: Două cazuri de infectare cu noul coronavirus, înregistrate în ultimele 24 ore în raion

10:20

Copilul de doi ani, care a murit în incendiul produs marți la Gribova, raionul Drochia, și băiatul de 11 ani, care a ajuns la spital, erau verișori. Cei doi au rămas singuri în locuință, cu focul aprins în sobă, după ce mama băiatului mai mare a mers la magazin. Mama... The post Copilul mort în incendiul de la Gribova era în grija rudelor. Mama era peste hotare appeared first on Portal de știri.