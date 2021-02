Liderul PSRM: Un președinte slab tot timpul va avea frică să nu fie un premier mai puternic decât el

09:15

Lăsați aroganța, ipocrizia și discutați voi, partidele. Acest mesaj i-a transmis Mariana Durleșteanu președintelui Maia Sandu. Candidatul PSRM la funcția de premier a venit cu mai multe întrebări pentru șefa statului.„Am privit emisiunea cu dna Președinte la PROTV și încă odată reiterez că este necesară comunicarea ... vreau să știu întrebările dânsei pentru mine .... și eu vreau să-i pun întrebări :1. Votarea pentru furtul miliardului și aeroport a fost cu bun simt;2 . Am dat votul pentru Maia Sandu, știind că nu are nici o formulă de a dizolva parlamentarul, dar am înghițit gogoșii pentru schimbare.3. Rog să nu se apeleze la denigrare personală pentru că nu reprezint penalii, ci am acceptat invitația care tot a votat Hibridul Guvernului Sandu4. De ce nu au fost lipsiți de imunitate cei toxici și de ce a fost rezistență în acest aspect din 20195.Nu uitați că toți trebuie să fie în slujba cetățenilor și nu de a dispersa societatea6. Lăsați aroganța, ipocrizia și discutați voi, partidele”, a scris Durleșteanu.