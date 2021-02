18 companii de servicii petroliere au renunțat la proiectul gazoductului rusesc Nord Stream 2 pentru a evita sancțiunile impuse de SUA

07:50

Administraţia naţională a produselor medicale din China a anunţat că a aprobat alte două vaccinuri anti-Covid-19 pentru uz public, scrie The Guardian. Cele două vaccinuri sunt dezvoltate de CanSino Biologics şi Wuhan Institute of Biological Product, afiliat Sinopharm. Vaccinul produs de unitatea din Wuhan are o eficienţă de 72,51%, conform reprezentanţilor companiei, scrie Reuters. China […]