Stimați membri ai Comitetului Național Olimpic și Sportiv!

Este născută la Tiraspol, dar locuiește în Ucraina. În această vară, Lilia Fisikovici va reprezenta din nou Republica Moldova la o ediție a Jocurilor Olimpice. "La Rio am alergat pentru a 3-a oară un maraton de un nivel ridicat și am ocupat locul 26. Acum am acumulat experiență și am reușit să câștig mai multe