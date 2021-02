Igor Dodon a avut o întrevedere cu Oleg Vasnețov, Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova

"În context, am adresat mulțumiri conducerii Federației Ruse pentru deschidere și am menționat faptul că un demers în acest sens a fost expediat la Moscova la sfârșitul anului trecut, de către guvernul țării noastre, iar în prezent așteptăm finalizarea procedurii de înregistrare a preparatului în Moldova. Am subliniat faptul că foarte mulți cetățeni din țara noastră mă întreabă când în Moldova va începe utilizarea vaccinului rusesc. Sunt singur că procesul birocratic se va încheia cu succes. Totodată, am adăugat că locuitorii Moldovei trebuie să aibă posibilitatea de a alege de sine stătător tipul de vaccin, eu însă am încredere in vaccinul rusesc", a declarat Dodon.

