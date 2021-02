Fosta ministră a Sănătății Viorica Dumbrăveanu dă asigurări că au fost pregătiți bani pentru procurarea vaccinului anti-COVID-19 (DOC)

11:10

Afară era o zi de primăvară în plin mijloc de februarie, iar în boxe, franțuzoaica Cher cânta la volum maxim că e suficient de puternică pentru a putea s-o ia de la capăt. Ascultam melodia și mă gândeam cât de mult se potrivesc versurile cu povestea de viață a femeii pe care urma s-o cunosc peste 8 kilometri. La intrarea în localitatea Băcioi, navigatorul îmi spune s-o iau la stânga. Întorc capul și văd un drum de țară, scăldat în gropi cu apă și mult noroi. Renunț la idee și continui să merg înainte, până în centrul satului. Ghidată de instrucțiunile gps-ului, cotesc pe niște străduțe lăturalnice și mă opresc în fața unei curți largi, curate și îngrjite.