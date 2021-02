Maia Sandu insistă pe calea alegerilor parlamentare anticipate

09:30

Fată de 12 ani dintr-o localitate din Ialoveni, care s-a prăbușit sub gheață în râul Nistru, continuă să fie căutată de salvatori. Timp de două zile angajații salvatorii au lucrat intens pentru a recupera de sub apă cadavrul minorei, însă fără rezultat. Potrivit informațiilor, lucrările de căutare au fost efectuate în apele Nistrului fiind antrenați scafandrierii