Vasile Năstase: În 2019 s-au găsit voturi pentru a fi instalat Guvernul Maiei Sandu? De ce azi nu s-ar găsi?!

11:20

Juristul a salutat decizia Curții Constituționale din 23 februarie prin care Maia Sandu a fost obligată să discute cu Parlamentul în formarea unui nou Guvern. Tănase susține că această hotărâre avantajează, în primul rând, sistemul democratic din Moldova.”Chiar dacă atenția opiniei publice este captată integral de conflictul instituțional dintre Președinte și Parlament, adevărata problemă rezidă în altceva. Dacă am mări puțin optica și ne- am focusat pe esența acestui conflict, vom observa că, de fapt, am asistat la o intenție de „deplasare” a formei de guvernământ, de la modelul parlamentar la cel prezidențial. Aceasta ar fi fost cea mai gravă consecință care ar fi putut surveni în eventualitatea în care CCM ar fi adoptat o altă decizie”, a declarat avocatul.