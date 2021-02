Episodul 5: Pe urma investițiilor europene/ VIDEO

19:00

Începând de astăzi, 19 februarie, în Republica Moldova începe ultra-maratonul Rubicon, care va dura trei zile. 200 de sportivi din întreaga țară vor lua startul competiției de alergare din cel mai sudic punct al țării – piața principală din satul Giurgiulești. Participanții vor alerga 504 km din sudul țării spre nord și vor traversa 12 […]