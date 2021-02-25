Илан Шор: Петер Михалко позволил себе нападки и переход на личности вопреки закону и правилам дипломатии | VIDEO

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На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.