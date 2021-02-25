Илан Шор: Петер Михалко позволил себе нападки и переход на личности вопреки закону и правилам дипломатии | VIDEO

TVC, 25 februarie 2021 22:10

Лидеру политической партии «ШОР» Илану Шору приходится вновь отвечать на нападки европейских послов. Он отреагировал постом на своей странице в Facebook на письмо дипломатов, в котором депутата обвиняют в нападках на представителя ЕС в Кишиневе Петера Михалко. Шор пояснил, что уважает Европейский Союз, но не позволит Михалко нарушать законы страны, дипломатические протоколы, а также принцип […] Сообщение Илан Шор: Петер Михалко позволил себе нападки и переход на личности вопреки закону и правилам дипломатии | VIDEO появились сначала на TV6.

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Илан Шор: Петер Михалко позволил себе нападки и переход на личности вопреки закону и правилам дипломатии | VIDEO TVC
Лидеру политической партии «ШОР» Илану Шору приходится вновь отвечать на нападки европейских послов. Он отреагировал постом на своей странице в Facebook на письмо дипломатов, в котором депутата обвиняют в нападках на представителя ЕС в Кишиневе Петера Михалко. Шор пояснил, что уважает Европейский Союз, но не позволит Михалко нарушать законы страны, дипломатические протоколы, а также принцип […] Сообщение Илан Шор: Петер Михалко позволил себе нападки и переход на личности вопреки закону и правилам дипломатии | VIDEO появились сначала на TV6.
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Глава пенитенциара №15 Крикова задержан на 72 часа TVC
Виктор Мунтяну, временно исполняющий обязанности директора тюрьмы № 15-Крикова, был задержан в среду, 24 февраля, на 72 часа, пишет noi.md. Операция по задержанию проходила в контексте обысков, прошедших во всех секторах пенитенциарного учреждения. Об этом порталу Deschide.md сообщили источники в Генпрокуратуре. Официальной информации пока нет. Напоминаем, что вчера было мобилизовано более 400 сотрудников правоохранительных органов, […] Сообщение Глава пенитенциара №15 Крикова задержан на 72 часа появились сначала на TV6.
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13:20
MOLDOVA ZI DE ZI | 22 02 2021 TVC
După o perioadă în care ne părea că am scăpat de virusul ucigaș, am ajuns din nou în prag de colaps sanitar. Recordurile sumbre de îmbolnăviri de COVID-19 sunt la ordinea zilei, oamenii continuă să moară, spitalele devin arhipline, iar medicii pur și simplu nu mai au puteri să lupte pentru viețile noastre. Și pe […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22 02 2021 появились сначала на TV6.
22 februarie 2021
22:20
Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO TVC
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13:20
НеФормат | 19.02.2021 TVC
Новый выпуск программы НЕФОРМАТ. Чем завершится политический кризис в Молдове, кто какую игру ведет и насколько реальна перспектива досрочных парламентских выборов? Это и еще многое другое обсуждают ведущий программы Михаил Багас (Mihail Bagas) и аналитики Теодор Кырнац (Teodor Carnat) и Виталие Катанэ (Vitali Catana) Сообщение НеФормат | 19.02.2021 появились сначала на TV6.
12:40
МУЖДЕЙ ШОУ | 21.02.2021 TVC
Новый выпуск Муждей Шоу. НЛО — неопознанные летающие остановки Кишинева, банковское мошенничество по- молдавски, фокусница Алла Немеренко, эстафета кандидатов в премьеры и ещё многое другое смешное и острое) Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 21.02.2021 появились сначала на TV6.
12:30
HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 21.02.2021 TVC
Astăzi, doar în cadrul emisiunii “Hai să ne căsătorim”, faimosul interpret Vlad Codreanu își va găsi iubirea, nu ratați noua ediție, doar la TV6. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 21.02.2021 появились сначала на TV6.
12:30
OAMENI PENTRU OAMENI | 19.02.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». A suportat violența din partea soțului ani la rând, iar mai târziu și-a găsit adevărata fericire alături de un bărbat din Turcia. Aflați istoria de viață a unui cuplu cu deficiențe de auz și vorbire. Partenerul proiectului Fondul de binefacere „Miron Șor”. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 19.02.2021 появились сначала на TV6.
12:20
HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 20.02.2021 TVC
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18 februarie 2021
12:40
НеФормат | 12.02.2021 TVC
Политическая неделя в Молдове выдалась жаркая. Три кандидата в премьер-министры, новое парламентское большинство, обвинения президента в узурпации власти и неясные перспективы досрочных выборов, к которым, казалось бы, стремились все. Что дальше? Это и еще многое другое, не менее интересное, в эфире нового проекта телеканала TV6 — «НЕФОРМАТ» — обсудят его ведущий Михаил Багас и депутат […] Сообщение НеФормат | 12.02.2021 появились сначала на TV6.
17 februarie 2021
09:50
В центре Кишинева горел Ford Mustang TVC
В Кишиневе вспыхнул автомобиль Ford Mustang, инцидент произошел вчера вечером около Национального театра оперы и балета им. М. Биешу. Причины возгорания на данный момент неизвестны, данных о пострадавших нет. Судя по фотографиям, автомобиль получил сильные повреждения. На место прибыли пожарные, которые оперативно потушили горящий спорткар. Point.md Сообщение В центре Кишинева горел Ford Mustang появились сначала на TV6.
16 februarie 2021
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15 februarie 2021
16:30
HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 14.02.2021 TVC
Privim împreună a doua ediție «Hai să ne căsătorim» pe TV6. Premieră absolută pentru Moldova! Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 14.02.2021 появились сначала на TV6.
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HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 13.02.2021 TVC
Premieră absolută pentru Moldova! Privim împreună prima ediție «Hai să ne căsătorim» pe TV6. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 13.02.2021 появились сначала на TV6.
13:50
OAMENI PENTRU OAMENI | 12.02.2021 TVC
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10 februarie 2021
14:50
Великобритания ужесточила правила въезда в страну TVC
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9 februarie 2021
18:50
ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане TVC
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла установить источник коронавируса среди животных. Об этом заявили эксперты организации в ходе пресс-конференции в Ухане, пишет lenta.ru. Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы […] Сообщение ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане появились сначала на TV6.
8 februarie 2021
14:10
В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек TVC
На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.
11:40
OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Un vaccin administrat incorect poate fi fatal. Chiar dacă a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă, o tânără a reușit să învingă consecințele bolii, iar refugiul spiritual l-a găsit în poezie și proză. Proiectul este realizat cu susținerea Fundației de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 появились сначала на TV6.
10:50
МУЖДЕЙ ШОУ | 07.02.2021 TVC
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5 februarie 2021
11:30
В шаге от трагедии: В Днестре едва не утонула 14-летняя девочка TVC
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4 februarie 2021
12:20
По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место TVC
За последние сутки в Румынии было зафиксировано 2.752 новых случая заражения SARS-CoV-2 после проведения более 33.000 тестов по всей стране, сообщила в среду Группа стратегических коммуникаций.  За этот же период умерло 87 человек, инфицированных новым коронавирусом. Почти восемь тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, из них 1.006 находятся в реанимации, передает rri.ro С […] Сообщение По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место появились сначала на TV6.
3 februarie 2021
09:40
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon TVC
Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon, пишет rbc.ru. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся […] Сообщение Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon появились сначала на TV6.
1 februarie 2021
19:50
Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO TVC
Разговор на повышенных тонах в примэрии села Кирсово закончился дракой. В результате инцидента был избит глава населенного пункта Сергей Сапунжи. В эпицентре событий оказались один из местных жителей Семен Драган и блогер из Кишинева Мария Олар, которые вошли в здание примэрии и спровоцировали скандал. Они стали обвинять примара в «воровстве», а также оскорбили сына Сергея […] Сообщение Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO появились сначала на TV6.
13:00
OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 TVC
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». În urma unui accident de muncă, i-au fost tăiate degetele de la o mână. Dar, aceasta nu-l împiedică pe bărbat să construiască un acoperiș deasupra capului pentru copiii săi. O istorie despre dorința de a înfrunta toate greutățile, când viața te lovește din plin. Partenerul proiectului Fondul […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:40
MOLDOVA ZI DE ZI | 29.01.2021 TVC
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12:20
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