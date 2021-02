O nouă variantă a virusului, la New York: Cercetătorii sunt îngrijorați

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2 se răspândește în New York, relevă datele a două studii făcute de universități americane, potrivit New York Times. Tulpina îi îngrijorează pe cercetători, deoarece are o mutație care poate slăbi eficiența vaccinului. Noua tulpină, denumită B.1.526, a fost descoperită pentru prima oară în probe culese în noiembrie 2020. Până […]

