A 55-a ediție a Festivalului „Mărțișor” va fi dedicată medicilor

O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2 se răspândește în New York, relevă datele a două studii făcute de universități americane, potrivit New York Times, preluat de Digi24.ro Tulpina îi îngrijorează pe cercetători, deoarece are o mutație care poate slăbi eficiența vaccinului,