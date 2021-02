Președintele PSRM spune că una dintre cauzele scumpirii carburanților este criza politică

10:00

„Nu cred că este corect să manipulăm opinia publică. Ma refer la aliații politici ai Maiei Sandu care prezintă situația creată ca pe un conflict dintre Parlament și Președinție.Curtea Constituțională i-a spus Președintelui ce e de făcut și că acesta trebuie să caute soluții împreună cu Parlamentul.Conflictul real pe care îl văd acum este între Președinte și decizia Curții Constituționale.Alegerile anticipate trebuie să aibă loc, dar nu cu încălcarea Constituției sau a interpretărilor Curții Constituționale.Partenerii externi ai Moldovei - European Union in the Republic of Moldova, U.S. Embassy Moldova - au oportunitatea de a interveni și a-i reaminti președintelui că construirea statului de drept se face prin respectarea prevederilor constituționale nu neglijarea acestora”, a scris Cenușă.