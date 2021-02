Parlamentul israelian dă undă verde identificării persoanelor nevaccinate. Legea care stârnește îngrijorarea populației

20:20

Până la 24 februarie, Moldova a rămas singura țară din Europa care nu a început încă vaccinarea împotriva coronavirusului. Potrivit portalului Our World in Data, care colectează date despre vaccinările din întreaga lume, procesul de imunicare a început în toate țările continentului european. Portalul nu are date doar pentru trei țări balcanice: Macedonia de Nord, …