NATO, alături de Republica Moldova

18:30

Mircea Mitrofan, un basarabean îndrăgostit de munții României, și-a urmat visurile și a devenit jurnalist și călător. A plecat de acasă în 2012, la vârsta de 22 de ani, la studii în România, și în câțiva ani a reușit să-și vadă visul cu ochii, scriind prima sa carte numită „Pe potecile României”. Mircea este astăzi blogger de călătorii și face ceea ce îi place, drumeții prin munții României. „Sunt blogger de călătorii din 2012. Pot să spun că experiența acumulată de-a lungul anilor m-a făcut să public această carte. Este vorba despre prima mea carte: „Pe potecile României”. În această pandemie îmi doream să fac ceva care să mă scoată din zona mea de confort, ceva care să mă motiveze, să-mi țină mintea ocupată și să-i inspire pe cei din jurul meu”, a declarat tânărul, potrivit EuropaFM. Prin intermediul cărții, Mircea îndeamnă cititorii să redescopere România, să facă drumeții și să viziteze locurile mai puțin cunoscute. „Avem o țară atât de frumoasă, e păcat să nu o vizităm! Cartea mea cuprinde marea majoritate a drumețiilor pe care le-am făcut de-a lungul anilor în Carpații României. În carte sunt descrise 25 de drumeții montane făcute în Făgăraș, Ciucaș, Ceahlău, Piatra Craiului, Apuseni, Bucegi etc. Sunt și imagini cu zonele montane vizitate, peisaje uimitoare și locuri de povești incredibile”, a mai adăugat acesta. Cartea se adresează tuturor celor care iubesc să călătorească și celor care sunt îndrăgostiți de drumețiile montane și este o invitație pentru toți românii care vor să descopere o altfel de Românie, o Românie la înălțime, mai spune autorul. „În acest an îmi doresc să petrec cât mai mult timp pe vârfuri și să ridic tricolorul în bătaia vântului. De asemenea, mă gândesc la viitoarele cărți. Deja am schițat câteva idei și urmează să le pun în practică în acest an”, a mai adăugat tânărul basarabean, originar din satul Tartaul, raionul Cantemir. Articolul Ce l-a fascinat pe un tânăr basarabean în România apare prima dată în InfoPrut.