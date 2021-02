Ucraina a început vaccinarea împotriva COVID-19

13:20

Românii și România încă au de învățat lecțiile acceptării și integrarea în societate pentru persoanele cu sindrom Down. Iulia Rus este mama lui Alex, unui copil cu sindrom Down, și este implicată într-un proiect european EUforTRISOMY21. Iulia dorește să schimbe atât modul în care sunt tratați și educați copiii cu sindrom Down în țara noastră, dar […]