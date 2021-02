Reactivarea a încă 30 de paturi pentru pacienți COVID la IMSP SCM „Sfânta Treime” și 80 de locuri la Centrul „COVID Chișinău” de la Moldexpo

18:50

Astăzi, 12 februarie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a recepționat un lot de echipamente specializate de protecție din partea Guvernului Republicii Cehe destinate instituțiilor medicale din țara noastră. La Ceremonia de acordare a ajutorului umanitar a participat Secretarul de Stat, Tatiana Zatîc, conducerea Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanții delegației Uniunii Europene și ambasadei... The post Republica Cehă continuă să sprijine eforturile țării noastre în lupta cu pandemia COVID-19 appeared first on Stop COVID-19.