Poliția rusă le trimite adolescenților care împlinesc 14 ani o felicitare în care îi anunță că de la această vârstă pot face închisoare

Primarul de Bălți, Renato Usatîi, are probleme grave cu justiția din Republica Moldova, dar și cea internațională. Pentru a scăpa de pușcărie, acesta are nevoie de imunitate parlamentară. Anume din această cauză, Usatîi vrea ca alegerile parlamentare anticipate să fie organizate cât se poate de repede și amenință cu proteste violente. Despre aceasta liderul Platformei [...] Articolul Andrei Năstase: Usatîi nu are răbdare să fie organizate alegeri parlamentare anticipate, pentru că are nevoie urgent de imunitate apare prima dată în Telegraph Moldova.