Un adolescent din capitală, care suferă de o boală gravă, are la dispoziție doar 14 zile pentru a aduna 200 de mii de euro

Un adolescent din capitală, care suferă de o boală gravă, are la dispoziție doar 14 zile pentru a aduna 200 de mii de euro Viața unui tânăr de 18 ani, din Chișinău, depinde de atitudinea oamenilor binevoitori. Eugen Faverman suferă de o boală grea și are nevoie de un tratament special. Eugen are la dispoziție numai două săptămâni, pentru a pleca în Spania unde să fie supus unei operații costisitoare. Familia băiatului nu are suma necesară, peste 200 de mii de euro, și în ajutor au sărit prieteni...

