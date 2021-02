Incendiu într-un sat din Drochia: un copil mort, altul la spital

15:40

Peste 63% din populația țării crede că lucrurile merg într-o direcție greșită în Republica Moldova, iar peste 22% consideră că direcția este una corectă. Datele se regăsesc în Barometrul Opiniei Publice, prezentat de Institutul de Politici Publice. Peste 13% din respondenți nu au știut să răspundă la această întrebare, iar... The post Fiecare al cincilea cetățean din țară nu are bani nici pentru strictul necesar, BOP appeared first on Portal de știri.