21 de șoferi beți și fără permis, depistați de la începutul anului

Criza COVID-19 riscă să transforme diferența de remunerare între femei și bărbați într-o prăpastie. Presiunea de a se retrage de pe piața forței de muncă a crescut din imposibilitatea de a combina sarcinile de serviciu cu responsabilitățile de îngrijire. Ca efecte primare ale crizei pandemice și restricțiilor impuse de către...