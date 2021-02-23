День защитника Отечества в ОГРВ
Новости Приднестровья, 23 februarie 2021 15:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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С начала февраля Президент ПМР Вадим Красносельский с инспекцией объездил все города и районы республики. Глава государства проверил, как выполнена реконструкция соцобъектов, а также оценил ход ремонтных работ, которые ещё ведутся в населённых пунктах по программе Фонда капвложений. Фото пресс-службы Президента ПМР Тэги в соцсети 2: Президент Фонд капвложений Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
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На протяжении 20 лет он возглавлял Молдавский металлургический завод
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16 februarie 2021
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За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 33 жителей республики
8 februarie 2021
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По случаю годовщины образования некоторые сотрудники Судебного департамента отмечены госнаградами
4 februarie 2021
21:00
На помощь школьнице бросился молодой мужчина, который оказался неподалеку
30 ianuarie 2021
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За минувшие сутки коронавирус выявили у 60 жителей республики
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