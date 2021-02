Șeful IGP, implicat în accident rutier

19:30

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice în plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă.... The post Hotărârea nr. 46 din 20 februarie 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică appeared first on Portal de știri.