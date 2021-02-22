Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO
TVC, 22 februarie 2021 22:20
Во вторник Конституционный суд примет решение о законности указа Майи Санду, согласно которому Наталья Гаврилица повторно названа кандидатом на должность премьер-министра страны. 10 дней назад социалисты направили соответствующий запрос в КС, после того, как президент отказалась выдвинуть Марианну Дурлештяну, предложенную парламентским большинством. Напомним, за кандидатуру Натальи Гаврилицы в законодательном органе не проголосовал ни один депутат. […] Сообщение Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO появились сначала на TV6.
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Acum 30 minute
22:20
Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO # TVC
Во вторник Конституционный суд примет решение о законности указа Майи Санду, согласно которому Наталья Гаврилица повторно названа кандидатом на должность премьер-министра страны. 10 дней назад социалисты направили соответствующий запрос в КС, после того, как президент отказалась выдвинуть Марианну Дурлештяну, предложенную парламентским большинством. Напомним, за кандидатуру Натальи Гаврилицы в законодательном органе не проголосовал ни один депутат. […] Сообщение Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO появились сначала на TV6.
Acum 12 ore
13:20
Новый выпуск программы НЕФОРМАТ. Чем завершится политический кризис в Молдове, кто какую игру ведет и насколько реальна перспектива досрочных парламентских выборов? Это и еще многое другое обсуждают ведущий программы Михаил Багас (Mihail Bagas) и аналитики Теодор Кырнац (Teodor Carnat) и Виталие Катанэ (Vitali Catana) Сообщение НеФормат | 19.02.2021 появились сначала на TV6.
12:40
Новый выпуск Муждей Шоу. НЛО — неопознанные летающие остановки Кишинева, банковское мошенничество по- молдавски, фокусница Алла Немеренко, эстафета кандидатов в премьеры и ещё многое другое смешное и острое) Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 21.02.2021 появились сначала на TV6.
12:30
Astăzi, doar în cadrul emisiunii “Hai să ne căsătorim”, faimosul interpret Vlad Codreanu își va găsi iubirea, nu ratați noua ediție, doar la TV6. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 21.02.2021 появились сначала на TV6.
12:30
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». A suportat violența din partea soțului ani la rând, iar mai târziu și-a găsit adevărata fericire alături de un bărbat din Turcia. Aflați istoria de viață a unui cuplu cu deficiențe de auz și vorbire. Partenerul proiectului Fondul de binefacere „Miron Șor”. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 19.02.2021 появились сначала на TV6.
12:20
Iubirea n-are vârstă! Asta o demonstrează show-ul nostru «Hai să ne căsătorim». Nu ratați noua ediție, sâmbătă, 20 februarie, la ora 18.00. Doar la TV6! Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 20.02.2021 появились сначала на TV6.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Политическая неделя в Молдове выдалась жаркая. Три кандидата в премьер-министры, новое парламентское большинство, обвинения президента в узурпации власти и неясные перспективы досрочных выборов, к которым, казалось бы, стремились все. Что дальше? Это и еще многое другое, не менее интересное, в эфире нового проекта телеканала TV6 — «НЕФОРМАТ» — обсудят его ведущий Михаил Багас и депутат […] Сообщение НеФормат | 12.02.2021 появились сначала на TV6.
17 februarie 2021
09:50
В Кишиневе вспыхнул автомобиль Ford Mustang, инцидент произошел вчера вечером около Национального театра оперы и балета им. М. Биешу. Причины возгорания на данный момент неизвестны, данных о пострадавших нет. Судя по фотографиям, автомобиль получил сильные повреждения. На место прибыли пожарные, которые оперативно потушили горящий спорткар. Point.md Сообщение В центре Кишинева горел Ford Mustang появились сначала на TV6.
16 februarie 2021
13:30
Președintele Maia Sandu a ignorat candidatura propusă de majoritatea parlamentară la funcția de premier și a înaintat-o repetat pe Natalia Gavrilița în fruntea Guvernului. Gestul acesteia reprezintă o încălcare a hotărârii Curții Constituționale, pronunțată în vara anului trecut. Ce urmări poate avea această decizie a șefului statului și cui îi va da acum dreptate Înalta […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 15.02.2021 появились сначала на TV6.
15 februarie 2021
16:30
Privim împreună a doua ediție «Hai să ne căsătorim» pe TV6. Premieră absolută pentru Moldova! Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 14.02.2021 появились сначала на TV6.
15:10
Premieră absolută pentru Moldova! Privim împreună prima ediție «Hai să ne căsătorim» pe TV6. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 13.02.2021 появились сначала на TV6.
13:50
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Decesul părinților le-a marcat puternic destinul. Diagnosticat la naștere cu o boală cruntă, unicul sprijin în viața băiatului, a rămas sora mai mică. Aflați drama a doi frați orfani, care sunt nevoiți să înfrunte valurile zbuciumate ale vieții împreună. Partenerul proiectului Fundația de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 12.02.2021 появились сначала на TV6.
12:50
Новый выпуск Муждей Шоу. Как работает молдавский купидон. Майя Санду от коронавируса сделала прививку. «Ирония судьбы » по версии МуждейШоу и ещё многое другое Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 14.02.2021 появились сначала на TV6.
10 februarie 2021
14:50
В связи с ситуацией с коронавирусом Великобритания ужесточает правила въезда, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. С понедельника, 15 февраля, все прибывающие в страну должны будут дважды сдавать тест на COVID-19 — на второй и восьмой день, пишет газета The Guardian, передает kommersant.ru Тесты можно будет заказать онлайн на специальном портале, который заработает в четверг, 11 […] Сообщение Великобритания ужесточила правила въезда в страну появились сначала на TV6.
9 februarie 2021
18:50
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла установить источник коронавируса среди животных. Об этом заявили эксперты организации в ходе пресс-конференции в Ухане, пишет lenta.ru. Эксперт Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваньнань заявил, что в ходе исследований вирусы, родственные SARS-CoV-2, были обнаружены среди летучих мышей и панголинов, однако отличие полученных образцов от SARS-CoV-2 было слишком велико, чтобы […] Сообщение ВОЗ не нашла источник коронавируса в Ухане появились сначала на TV6.
8 februarie 2021
14:10
На севере Нигерии в результате террористических атак погибли 19 мирных жителей двух сел. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 8 февраля. Неизвестные вооруженные лица накануне совершили нападения на две села в штате Кадуна на севере Нигерии, в результате чего по меньшей мере 19 человек погибли, многие получили ранения, – говорится в сообщении. Как заявил представитель […] Сообщение В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек появились сначала на TV6.
11:40
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Un vaccin administrat incorect poate fi fatal. Chiar dacă a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă, o tânără a reușit să învingă consecințele bolii, iar refugiul spiritual l-a găsit în poezie și proză. Proiectul este realizat cu susținerea Fundației de binefacere «Miron Șor». Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.02.2021 появились сначала на TV6.
10:50
Новый выпуск МуждейШоу. Майя Санду в Париже. Стартап от продюсера Петрике Иглесиаса. Ренато Усатый отвечает на вопросы бельчан, а также «Терминатор » по версии МуждейШоу Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 07.02.2021 появились сначала на TV6.
5 februarie 2021
11:30
Предотвратил трагедию тираспольчанин, который увидел школьницу в воде. Как выяснилось, утром 4 февраля 14-летняя Карина ушла из дома. На столе оставила записку. Прочитав недвусмысленное послание, родные забили тревогу: сообщение с приметами и фотографией девочки отправили на вайбер УВД и на все доступные интернет-площадки. К поискам ребёнка подключились участковые инспекторы милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, […] Сообщение В шаге от трагедии: В Днестре едва не утонула 14-летняя девочка появились сначала на TV6.
4 februarie 2021
12:20
За последние сутки в Румынии было зафиксировано 2.752 новых случая заражения SARS-CoV-2 после проведения более 33.000 тестов по всей стране, сообщила в среду Группа стратегических коммуникаций. За этот же период умерло 87 человек, инфицированных новым коронавирусом. Почти восемь тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, из них 1.006 находятся в реанимации, передает rri.ro С […] Сообщение По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место появились сначала на TV6.
3 februarie 2021
09:40
Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon, пишет rbc.ru. Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся […] Сообщение Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon появились сначала на TV6.
1 februarie 2021
19:50
Разговор на повышенных тонах в примэрии села Кирсово закончился дракой. В результате инцидента был избит глава населенного пункта Сергей Сапунжи. В эпицентре событий оказались один из местных жителей Семен Драган и блогер из Кишинева Мария Олар, которые вошли в здание примэрии и спровоцировали скандал. Они стали обвинять примара в «воровстве», а также оскорбили сына Сергея […] Сообщение Примара села Кирсосово избили на рабочем месте. Узнай детали инцидента | VIDEO появились сначала на TV6.
13:00
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». În urma unui accident de muncă, i-au fost tăiate degetele de la o mână. Dar, aceasta nu-l împiedică pe bărbat să construiască un acoperiș deasupra capului pentru copiii săi. O istorie despre dorința de a înfrunta toate greutățile, când viața te lovește din plin. Partenerul proiectului Fondul […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:40
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi! Vorbim despre premierul desemnat de președintele Maia Sandu, dar și despre prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Securitate cu analiștii politici Teodor Cîrnat, Nicolae Federiuc și Ion Tăbîrță. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 29.01.2021 появились сначала на TV6.
12:20
Новый выпуск МуждейШоу. О том, как Майя Санду на самом деле добиралась до Киева, до чего может довести Тик-ток и как мог бы выглядеть сериал «Семнадцать мгновений весны» в современной версии. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 31.01.2021 появились сначала на TV6.
27 ianuarie 2021
13:30
Президент США Джо Байден заявил, что власти намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Об этом он сообщил входе выступления в Белом доме, передает NBC. Таким образом, общее количество купленных США вакцин составит 600 млн. «Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию», — сказал Байден. Обе […] Сообщение США закупят еще 200 млн доз вакцин появились сначала на TV6.
26 ianuarie 2021
11:00
Представители Палаты представителей Конгресса США передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN. Трамп стал первым президентом в истории, который дважды подвергается импичменту. Причем к данному моменту он свои полномочия уже сложил. Бывший американский лидер обвиняется в подстрекательстве к мятежу. House managers formally […] Сообщение В Сенат передана резолюция об импичменте Трампа появились сначала на TV6.
25 ianuarie 2021
19:20
Сервис блокировал просмотр ряда классических мультфильмов для детской аудитории младше семи лет, пишет korrespondent.net. Стриминговий сервис Disney + ограничил возможность просмотра ряда классических мультфильмов детьми младше семи лет из-за представленных в них «расовых стереотипах». Об этом соощила газета Daily Mail. В список возрастной блокировки попали Питер Пэн, Коты-аристократы, Дамбо, а также художественный фильм Швейцарская семья […] Сообщение Disney+ ограничил просмотр Питера Пена и Дамбо из-за «расизма» появились сначала на TV6.
14:20
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». Viața alături de tatăl copiilor săi, a devenit un adevărat coșmar. O mamă este nevoită să-și crească cei 7 copii de una singură, după ce tatăl acestora i-a părăsit. Cum înfruntă femeia provocările vieții, aflați din emisiune. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI – 22 ianuarie 2021 появились сначала на TV6.
13:20
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Vorbim cu vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului «ȘOR» și fostul ministru al Mediului, Violeta Ivanov, și cu ecologistul Anatolie Prohnițchi despre problema fluviului Nistru. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.01.2021 появились сначала на TV6.
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