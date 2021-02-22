Гаврилица или Дурлештяну: КС завтра решит, кто будет кандидатом на пост премьер-министра | VIDEO

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За последние сутки в Румынии было зафиксировано 2.752 новых случая заражения SARS-CoV-2 после проведения более 33.000 тестов по всей стране, сообщила в среду Группа стратегических коммуникаций. За этот же период умерло 87 человек, инфицированных новым коронавирусом. Почти восемь тысяч пациентов с COVID-19 госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, из них 1.006 находятся в реанимации, передает rri.ro С […] Сообщение По охвату вакцинацией населения в ЕС Румыния занимает 4-е место появились сначала на TV6.