Mărțișorul, sărbătorit la Chișinău printr-o serie de concerte

Mihai Gribincea, fostul ambasador al Republicii Moldova la București, a declarat că misiunea OSCE în R. Moldova face jocul separatiștilor de la Tiraspol și a recomandat autorităților de la Chișinău să solicite închiderea acesteia. Diplomatul a amintit că încă anul trecut într-un interviu pentru presa de la Chișinău a vorbit despre necesitatea ca Republica Moldova să inițieze discuțiile cu privire la închiderea Misiunii OSCE, iar vizita recentă a președinției OSCE i-a întărit și mai mult această convingere. Potrivit lui Mihai Gribincea, vizita respectivă a fost un mare succes, dar nu al Republicii Moldova ci al Tiraspolului și Rusiei, iar Chișinăul nu doar că a rămas cu imaginea șifonată în urma vizitei, dar și a transmis mesaje care bucură Moscova. În context, diplomatul a adăugat că de-a lungul carierei sale a avut posibilitatea să urmărească activitatea acestei organizații îndeaproape și în toți acești ani nu-și amintește ca un președinte în exercițiu al OSCE să viziteze un stat membru al organizației și să nu găsească în program o jumătate de oră pentru o conferință de presă cu ministrul de externe, prim-ministrul sau șeful statului vizitat. „Moldova în urma vizitei doamnei Ann Linde s-a remarcat și în acest sens. Am încercat să aflu cauzele acestei lipse de respect din partea doamnei Ann Linde față de interlocutorii ei în Moldova și am dat câteva telefoane unor vechi prieteni din Secretariatul OSCE de la Viena, care mi-au confirmat că practica organizării vizitelor Președintelui în exercițiu al OSCE în țările vizitate nu s-a schimbat – acestea rămân în competența misiunilor de teren ale OSCE. Uneori își aduc contribuția la organizarea vizitei și ambasadele din țara care deține președenția. În cazul nostru deci, cei care au organizat vizita doamnei Ann Linde a fost Misiunea OSCE în Moldova și probabil Ambasada Suediei la Chișinău. Alte câteva telefoane date mi-au elucidat și misterul conferinței de presă care nu s-a ținut pe parcursul vizitei. Se pare că în programul inițial al vizitei o asemenea conferință de presă a fost prevăzută. Doar că Misiunea OSCE, planifica fără știrea MAEIE ca să se țină două conferințe nu una – a doua la Bender unde doamna Ann Linde s-ar afișa alături de liderul separatist Krasnoselski, pentru a face publicitate și regimului separatist de la Tiraspol. De ce? Așa i-a dorit rânza domnului Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE în Moldova. Atunci când Chișinăul, pe ultima sută de metri, a insistat ca preconizata conferința de presă de la Bender să fie anulată, dl Neukirch a sugerat doamnei Ann Linde ca aceasta să-și anuleze conferința de presă și de la Chișinău. Ca urmare aceasta a ascultat de sfatul „înțelept” al domnului Claus Neukirch și a avut doar un briefing online”, a explicat Mihai Gribincea pe blogul său. Sursa a mai subliniat că Chișinăului nu prea i-a mers cu șefii de misiune OSCE în Republica Moldova, deoarece cu excepția câtorva dintre aceștia, toți ceilalți aveau o dragoste nemărginită față de „velikii russkii narod” și cultura rusă. „Spuneam eu anul trecut în iulie că „în formatul „5+2”, Transnistria pentru Misiunea OSCE este partener egal cu Republica Moldova”. Mai are acum cineva îndoieli în acest sens? Mai crede cineva că dl. Neukirch știe la invitația cui a fost invitat în Moldova să toace banii contribuabililor?”, se mai întreabă diplomatul. Totodată, Mihai Gribincea a mai punctat că dacă pentru Departamentul de Stat american se pare că principalele criterii de selectare a șefilor de Misiune OSCE în Moldova erau ca aceștia să aibă dragoste față de marele popor rus oriunde s-ar afla acesta și să fi lucrat în ”servicii”, atunci pentru Ministerul German de Externe se pare că principalul criteriu pentru selectarea șefilor de Misiune OSCE în Moldova este acela ca candidatul să nu fie diplomat de carieră. „Evident că dacă domnul Claus Neukirch ar fi fost diplomat de carieră ar fi știut ce înseamnă protocolul țării gazdă și că acesta trebuie respectat, că lipsa unei conferințe de presă creează un precedent prost și pentru OSCE, în sfârșit că orice diplomat are datoria de a respecta poporul în rândul căruia activează și ar fi sfătuit-o altfel pe doamna Ann Linde. Aceasta din urmă în Briefing-ul ei online din 17 februarie a.c., parcă anticipând criticile noastre ne spune că ”Misiunea OSCE în Moldova rămâne a fi vitală în aducerea procesului de soluționare transnistreană la o finalitate și noi toți vom continua să contribuim la apropierea acelei soluții”. Serios doamnă Ann Linde? Din 27 aprilie 1993 și până în prezent Misiunea OSCE în Republica Moldova nu a avut suficient timp? Nu credeți că a venit timpul ca Misiunea să fie trimisă acasă ca să nu mai susțină prin activitatea ei separatismul în Republica Moldova? La sugestia cui, a domnului Claus Neukirch, nu ați menționat nicio vorbă în briefingul dumneavoastră despre prezența trupelor ruse de ocupație în Transnistria? Să înțelegem că prezența trupelor ruse de ocupație în Transnistria nu mai este o preocupare a Misiunii OSCE? Sau și Președinția în Exercițiu a OSCE, la fel ca și autoritățile actuale moldovenești, are frică să abordeze problema retragerii trupelor ruse de ocupație ca să nu supere Rusia? Depozitul de la Cobasna nu mai constituie un pericol ecologic și de securitate? Subiectele despre care ne informați că ați discutat cu autoritățile moldovenești și cele transnistrene (”măsuri concrete de a construi încrederea între părți”) nu sunt altceva decât cele dorite pentru discuție de Transnistria și Rusia – adică despre orice, dar nu despre retragerea trupelor ruse și statutul special al Transnistriei. Acestea sunt și subiectele preferate ale becisnicei Misiuni OSCE în Moldova – să se discute despre orice, să se implice în orice, cred că nu ar fi contra să numere și crucile prin cimitire numai să arate că este activă, că este ”implicată în proces” – într-un cuvânt să-și justifice existența și salariul numai să nu discute despre retragerea trupelor ruse”, a mai subliniat diplomatul. De asemenea, Mihai Gribincea a venit și cu un sfat pentru autoritățile R. Moldova. „Dacă nu aveți curajul să solicitați (deocamdată) închiderea Misiunii OSCE în Moldova, care din prostie sau inconștient face jocurile Rusiei, solicitați măcar schimbarea șefului de misiune cu un diplomat care cunoaște mandatul Misiunii pe care are onoarea să o conducă și acționează conform mandatului, respectă țara de reședință și tratează regimul separatist de la Tiraspol ca atare", a mai punctat sursa într-o analiză complexă care poate fi citită aici.